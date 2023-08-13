有些人面對感情時敢愛敢恨，只要有人敢辜負自己，就不會輕易放過對方。大陸命理專欄「星座不求人」分享，獅子座、天蠍座和射手座如果被傷害了，他們不會念及過去的感情，反而會以自身手段反擊，如果真的辜負了這3星座，就不要期待兩人還能體面分手了。

▎獅子座

獅子座分手的理由，通常都是無法忍受對方了，或是對方觸碰到底線，這時他們就會亮出底牌，只要辜負、傷害了獅子座，就不要再抱有好聚好散的幻想，因為他們雖然很深情，但也非常絕情，面對那些不值得的人絕不留戀，誰讓對方先不仁，就不能怪他們不義了。

▎天蠍座

天蠍座雖然講道理，但更記仇，對於辜負了自己的人，如果沒有加倍報復回來是不會善罷干休的，平時相處可能看起來很善良，但這一面只能留給心目中覺得值得的人，他們有脾氣也有底線，不可能獨自吞忍委屈，對方對自己有恩就報恩，有仇他們也不會放過報仇的機會。

▎射手座

射手座雖然人很好相處，但個性十分火爆，一旦有人敢辜負他們，就絕對不會委屈自己，該出手時果斷出手、不手軟，而且射手座不只是發脾氣，還會以自己的手段教育對方如何做人，面對渣男、渣女，心中的善良瞬間蕩然無存，不會讓對方有全身而退的機會。