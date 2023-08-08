8月8日是24節氣中的立秋，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖羊、蛇、牛在立秋後運勢爆棚，不僅事業能表現亮眼獲得良好機會，進而升官加薪，社交方面也能結識貴人，收入穩定上升。另外，投資方面有望選擇好的標的物，賺取豐厚錢財。

▍生肖羊

生肖羊積極努力，做事也格外細心，而在立秋後，事業能獲得良好表現，並把握眼前機會，賺取豐厚錢財，同時也能發現新的賺錢管道，使他們擁有多種被動收入來源，一生不愁吃穿。

▍生肖蛇

生肖蛇在立秋後運勢將超級旺，事業方面能勇敢面對各種挑戰，使他們獲得出色的成績，並受到老闆器重進而升職加薪，而在社交方面能適時發揮才能，有望結識貴人，得財機遇變多，收入穩定上升。

▍生肖牛

生肖牛勤奮踏實，做事總是追求完美且小心翼翼，因此深受同事信賴，而在立秋後，事業能發揮實力並把握機會，使他們績效不斷屢創新高，賺取一筆可觀獎金。另外，投資方面能選擇到好的標的物，有望錢財不斷流入口袋中。