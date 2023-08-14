屏東縣政府將於8月18日下午2時，在屏東縣政府南棟301會議室舉辦「鹽琉線船運服務中心委託經營管理」招商說明會，歡迎有興趣投資業者蒞會了解投資環境及招商條件。

鹽琉線船運服務中心位於屏東縣新園鄉，為屏東縣至小琉球第二條主要航線，聯外道路以新生路及南龍路連接台17縣，距離東港市區車程約6分鐘、高雄林園車程約12分鐘、屏東市車程約30分鐘，目前有2家航商載客運行中，遊客量逐年增長，未來極具發展潛力。

屏縣府交通旅遊處表示，為推動東港新園地區航運發展，疏緩東琉線交通壅塞問題，縣府積極向交通部爭取補助，規劃鹽埔漁港客貨運專區建設計畫，興建鹽琉線船運服務中心。

此案預計於112年底完工，基地面積範圍約4.3公頃，場站設有海洋廣場、停車場（約計大客車12席、汽車120席、機車165席）、公車站、戶外景觀廁所、觀海平台等多功能服務設施。

並導入智慧及友善候船與商業空間，總樓地版面積約4215平方公尺。為使候船室完工後能提供遊客及民眾更多元遊憩轉運服務，屏縣府鼓勵民間業者發揮創意，投資場站經營，以提供更佳的候船服務。