屏東縣議員洪宗麒18日跑行程途中，在萬丹鄉遇上7旬林姓老翁從3樓墜落，他目擊當下不忘手腳並用飛奔過去救人，轉眼瞬間他成功徒手接住差點摔落在地的林翁，林翁僅受輕傷無大礙，但洪宗麒卻扭傷腳，消息在網路傳開後，網友一片讚聲直誇洪「佛心來的」、「有你真好」。

洪宗麒18日在個人臉書發文指出，「剛好及時救援，嚇得出一身冷汗」，他寫道，與羅司倫鄉代後援會代表一起跑行程的路上，突然聽到蹦一聲，想說怎麼有聲音，於是問了麵包店的漂亮妹妹，結果她說上面有人。

洪宗麒當下發現，有個老翁摔落在2樓遮雨棚，眼見就要摔到1樓，他趕緊跳下車衝過去救人，轉眼瞬間成功徒手接住老翁，老翁在洪宗麒的保護下僅受輕傷，但洪宗麒卻扭傷腳。

對此，網友一遍讚聲，直誇洪宗麒「佛心來的」、「有你真好」、「還好有你，辛苦了」、「屏東有這種議員真是屏東人的福氣，感恩你」等，也有網友關心洪宗麒的傷勢，叮囑他腳一定要去看醫生。

警方調查，林翁平常精神狀況不佳，18日從3樓摔落到2樓的遮雨棚後，卡在上面，隨時都有可能摔到1樓，所幸有議員及時救援，林翁僅受輕微受傷，送醫後無大礙。

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