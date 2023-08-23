彰化縣花壇鄉中山路與金墩街口轉彎有一處斜坡，地方為防止雨水流進低窪的金墩村，在地勢較高的中山路側設置5個大型水溝蓋，不少機車騎士在此滑倒，議員楊子賢接獲陳情與相關單位到場會勘，不過究竟是誰所管轄、如何解決至今無解，事後他在臉書發文求解引上百鄉親共鳴。

花壇鄉中山路與金墩街口轉彎處斜坡設置大型格柵鍍鋅蓋，不過這5個格柵鍍鋅蓋為在紅線內，因此不屬於馬路，楊子賢找來縣府、公所、公路總局彰化工務段到場會勘，公路總局彰化工務段到場確認是公所管轄，不過會勘未到的公所卻說是彰化工務段的，因此現在究竟是要誰要負責改善仍喬不定。

楊子賢臉書有網友留言曾目睹女騎士在該處摔倒，好在後方來車速度不快，不然後果不堪設想，網友建議可以裝「有鋸齒的細目止滑鍍鋅格柵板」或是「鐵溝蓋浸泡橡膠溶液包覆鐵皮，以維持原排水孔洞又增加防滑係數」。

議員楊子賢表示，接連幾天的雨勢收到不少鄉親陳情，水溝蓋在斜坡處平常就很滑了，更何況下雨天，儘管路面邊線有用紅線圍起水溝蓋邊界，但路口夾角度實在太大，多數駕駛還是會選擇輾過水溝蓋。

楊子賢解釋，國內水溝蓋材質大致上分成傳統鑄鐵蓋及格柵鍍鋅蓋2種，難題就出在此處夾角是個斜坡，早年因下雨時大量水流必需宣洩，為了避免往下沖到地勢較低的金墩村沿路居民，所以才在路口出設置連續的格柵鍍鋅蓋。

楊子賢說，重點是如果在紅線圍起的水溝蓋內跌倒，因為不屬於馬路，可能會有保險不理賠的情況；目前相關單位仍在釐清責任歸屬，將繼續觀察民眾騎乘反應與事故狀況，再來進行改善。