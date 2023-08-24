前台北市議員李慶元2019年在一家安親班樓上懸掛大型廣告布條，指控安親班毆打陳情民眾，遭安親班楊姓負責人提告，檢方起訴後，台北地方法院認為，李男查證後懸掛布條以發表評論，無證據證明他「指摘或傳述之事為不實」，難認有何誹謗犯意，無從以誹謗罪相繩，判決無罪，上訴後，台灣高等法院駁回。

這家安親班因與樓上的陳姓里長多年不睦，李慶元接獲陳姓里長陳情後，2019年召開記者會，指控安親班涉嫌教唆傷害陳，並且在安親班樓上、陳姓里長住處外牆懸掛大型廣告布條，指控安親班暴力恐嚇騷擾他人，違建、違法超收、痛毆陳情民眾。安親班楊姓負責人遂提告李慶元及陳姓里長一家共4人誹謗罪。

台北地檢署認為，李慶元明知陳情民眾遭毆傷案經過司法偵審，都沒有證據顯示安親班業者涉案，卻以廣告布條不實指控，涉嫌誹謗罪，起訴李慶元，但台北地院判李無罪，上訴後，高院駁回。