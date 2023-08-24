國寶級喜劇泰斗顧寶明去年3月因日因心肺衰竭死亡，他的女兒顧乃玠指控繼母陳燕青侵占遺產，台北地檢署偵結，陳燕青違法製作財產權的變更紀錄，並藉此侵占顧寶明遺產1058萬3320元，犯行事證明確，依侵占、偽造文書等罪嫌提起公訴。

陳燕青為顧寶明第3任配偶，顧乃玠為顧寶明與第1任配偶所生之長女，於父親顧寶明離世後，向國稅局調閱財產清冊等資料，發現繼母陳燕青涉嫌侵占父親遺產，因此報警提告。

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