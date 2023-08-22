柬埔寨國會今天推選強人洪森（Hun Sen）長子洪馬內（Hun Manet）為新總理，在執政黨上月取得壓倒性勝利的大選後，完成王朝權力接班。

法新社報導，主持會議的議員韓桑林（Heng Samrin）宣布洪馬內（Hun Manet）在無異議下當選總理。

各界普遍認為7月那場大選是騙局，由於主要反對黨「燭光黨」（Candlelight Party）因技術問題被禁止參選，洪森領導的「柬埔寨人民黨」（CPP）在125席的下議院贏得120席。

洪馬內在投票後告訴議員：「今天對柬埔寨來說是歷史性的一天。」

選後數天，世界上任職時間最長的領導人之一洪森宣布卸下總理職務，在近40年的鐵腕統治後，將權力交棒給洪馬內。

大致扮演象徵性角色的柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）昨天召開國會，為議員在今天選出45歲的四星將軍洪馬內為新領袖鋪路。

洪馬內的新政府將包括他的一些親戚，以及洪森幾個擔任要職盟友的孩子。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120822