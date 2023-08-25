觀光旅遊業是泰國經濟成長的命脈，新當選的總理賽塔第一個離開曼谷的行程就是到普吉島聆聽旅遊業者的意見。他表示，為了刺激旅遊業成長，會諮詢各方意見，讓更多國家旅客赴泰免簽。

5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第二大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣。

聯盟推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人，賽塔22日在國會總理選舉中，獲得參眾議院750票中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理。泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）接著批准賽塔的人事案，賽塔在23日晚間獲正式任命。

賽塔昨天表示，他上任後將翻新全泰國的機場，並在兩大主要的觀光地清邁和普吉島各建一座新機場，普吉島的新機場將專門用來起降國際班機。

賽塔獲得任命後第一個離開曼谷的行程就是今天前往普吉島，聆聽旅遊業和相關產業業者的心聲和意見。為泰黨發布新聞稿指出，賽塔在和普吉島業者座談時表示，泰國第二季的經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，以刺激第四季的經濟成長。

賽塔行前接受媒體訪問表示，他第一個造訪的地點選擇普吉島，因為普吉島是泰國最主要的觀光收入來源，目前訪泰的中國遊客人次只恢復到COVID-19疫情前的3成，因此要找出方法讓旅客赴泰更加容易，並加強管理讓旅客感到安全；他也會和相關單位討論以及諮商各方意見，讓更多國家旅客赴泰可以免簽。

對於新內閣名單何時出爐，賽塔表示為泰黨內閣的施政重點將訪在經濟政策，他們已經有很完整的人選名單，但仍在做最後確認，請大家再耐心等待3到4天，很快就會宣佈名單。