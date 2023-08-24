國民黨新北市議員蔡淑君捐助選區內「台北新都社區」北哨口鋪設地坪、修剪「陽光社區美滿家園」周邊街道及公園樹木涉嫌賄選，新北地院24日判決結果出爐，認為蔡淑君捐助行為不足以影響社區民眾投票意願，不構成選罷法的犯罪行為。

法院指出，就「台北新都社區」鋪設地坪工程部分，民眾只是因為在社區內置產，雖然有管委會，但是召開會議時出席率只有20％到30％，顯示社區民眾凝聚力低。

法院判決理由認為，雖然完工後管委會在社區電梯內張貼蔡淑君捐助工程的感謝狀，但是公告期滿後也都被撤除，且感謝狀內也沒有要求民眾支持特定候選人。因此法院認為，感謝狀雖然有可能提高民眾對蔡淑君好感，但還不足以動搖他們的政治偏好或選擇。

法院也認為，「陽光社區美滿家園」管委會周邊麗園二街1巷、3巷與12項公園，並未設置圍牆或相關間隔設施，屬於不特定人可以自由進出的區域。並且，公園也不是管委會負責管理，蔡淑君捐助修剪樹木、植栽的部分具有公益性質，無法影響選民決定。

基於這些理由，法院認為蔡淑君捐助行為主觀上不具有違反選罷法第102條1項1款的故意，做成無罪判決。