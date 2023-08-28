18歲、來自台南麻豆的陳冠廷，自幼罹患罕見疾病肌肉失養症，日常由電動輪椅代步，父母離異後，與父親相依為命；即使身體有殘疾，他仍努力完成學業，今年更考取屏東大學資訊管理學系，不過上大學開銷龐大，對於生活清苦的陳家父子，實屬沉重負擔，麻豆區公所了解情況後媒合民間資源，讓他能順利就學。

麻豆區區長柳世雄表示，冠廷相較其他孩子，在成長學習路上，需克服身體障礙，付出更多心力，才能獲得與一般孩子相同的學習效果，在他就學期間，學校皆安排陳父為特教助理專責照顧，2人互為依靠。

由於家裡經濟不好，陳冠廷念大學的住宿等開銷龐大，所幸罕見疾病基金會援助1台二手電動床，供他就學住宿使用，區公所也善用民間捐助社會救濟款致贈2萬元，並媒合民間善行，由麻豆區行善團員榮志強捐贈1台筆記型電腦，及善心人士梁阿香捐贈助學金2萬元。

柳世雄說，冠廷努力上進的精神，是莘莘學子仿效學習楷模；身心障礙者學習之路，需社會各界支援，期許公私協力，共同為身心障礙者付出。