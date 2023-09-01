107～110學年度大陸三大台商子弟學校返台升學統計。（大學問提供）

少子化是國內大學面對招生不足的首要衝擊，除此之外，國內政策失衡及境外大學積極向台灣學生招手，更加劇招生困境。升學資訊平台「大學問」執行長魏佳卉指出，其中影響最大的兩大因素，包括「行政院精進資通訊數位人才培育策略」，其二則是大陸開放學測均標以上的台灣學生，直接申請大陸大學。5年來，兩項政策衝擊，每年影響將近3～4千名、兩所國內大學的新生入學流向。

※劃錯重點的專業人才培養

魏佳卉分析，「精進資通訊數位人才培育策略」從109～119學年，每年外加資通訊系所招生名額10％，今年（112學年）各大學新增的資通訊大一新生名額達1784人，其中大多數集中在國立大學。少子化導致國內大學生源不足，加上政策推波助瀾，考生選填志願時，在傳統「先國立後私立」的影響下，從111學年大一新生註冊率觀察，私立大學及部分國立大學的資通訊相關科系，也面臨註冊報到人數缺額。

除了公私立大學的排擠效應之外，同時影響其他自然組科系的招生，連帶其他產業人才的培養出現危機。以護理人才荒為例，去年（111學年）全國29所大學護理科系，超過半數有15所註冊率未達八成。當自然組考生一窩蜂往資通訊科系擠，其他專業領域所需人才便會出現缺口。

※境外大學強勁招生

107學年度，大陸大學開放學測均標以上就能申請，從107年308所大學開放對台招生，到了112年已經有412所大學開放台灣學生以學測成績申請入學。

加上近年為新台灣之子考大學的高峰，教育部統計，110學年全國19萬多名高中職學生當中，有26876人父母為陸配，占全體4.5％；還有百萬台商、台幹在對岸工作。台商與陸配子女都是申請大陸大學的潛在族群。

教育部統計，包括東莞、華東、上海等3所台商子弟學校回台升學人數，110學年度3校合計高中部畢業生447人，其中45.41％、203人回台升學，比起早期超過7成大陸台校畢業生回台升學，大幅降低。

根據今年大陸各校港澳台新生報到人數推估，今年到中國入學的大一新生約1500～2000人。光是福州大學2022年95名港澳台大一新生中，就有24名台生，而2023年報到的194名港澳台新生，增加近100名多為台生。

魏佳卉呼籲，面對少子化的衝擊，國內教育人才政策的失衡，以及境外大學對台招生的強勁拉力之下，大學招生專業領域的全面盤點和思考刻不容緩，這不僅僅影響台灣高等教育發展，更是衝擊台灣人才政策的國安危機。