國內年初爆發蛋荒，農委會當時與民間貿易商合作採專案進口，此方式遭在野質疑有圖利之嫌。對此，農業部次長陳駿季7日在行政院會後記者會說明時指出，政府單位從事貿易進口時阻礙頗大，「很多國家本來說可以，又突然因為某種原因說不行」，跟有進口雞蛋經驗的貿易業者合作相對較快，是最好的模式。

農業部次長陳駿季解釋，2、3月間國內爆發嚴重禽流感，造成國內雞蛋供應量出現明顯缺口，過往雞蛋都是以國內自給自足為主，由國內蛋廠供應，為因應缺蛋導致黑市價格飆升，導致消費者買不到蛋、蛋價越來越高，因此決定採用專案進口。

「雞蛋進口跟一般工業上或商業上產品的進口不一樣。」陳駿季指出，生鮮雞蛋要從出口國出口，必須確保該國家允許雞蛋出口，而非蛋商直接去市面上買就可以，且允許出口的雞蛋也要符合進口國的檢疫跟衛生條件，再來是蛋廠本身包裝的包材是否符合運輸狀況，有其複雜性。

陳駿季強調，農業部會開放跟貿易業者合作，是希望仰賴過往有雞蛋進口經驗的業者助力，若由政府去找到符合條件的蛋，速度相對較慢且困難，透過有經驗的貿易業者，這樣可以擴大蛋源的供應，且雞蛋本身就是常態國際貿易品項，過往有常態性從澳洲、美國進口的經驗，有經驗的貿易商就可以從事這樣的行為。

他坦言，以政府單位從事貿易進口時阻礙會更大，尤其許多開放專案進口的國家與台灣沒有邦交，當時在處理雞蛋議題時也的確遇到非常多的壓力，「很多國家本來說可以，又突然因為某種原因說不行，當時政府盼能那更快讓所有民眾買得起雞蛋、吃得起雞蛋，認為和貿易商合作應該是最好的模式。

行政院發言人林子倫補充，上半年因為禽流感跟氣候變遷影響，使得台灣以及全球都出現雞蛋短缺情況，加上民眾預期心理，造成雞蛋出現供應量不足、價格上漲的情況，相信大家記憶猶存，當時政府積極協調調度，結合政府和民間力量，讓國人可以買到價格相對合理的雞蛋。

林子倫說，對於近期無視當時時空背景任意謾罵，甚至用不實資訊攻擊業者、誤導民眾，政院感到相當遺憾，請有心人士停止誤導社會大眾。行政院長陳建仁再次請農業部和部長陳吉仲，持續透過各種管道對外釋疑說明，以免錯誤資訊誤導國人認知，甚至再次造成國內民生物資市場動盪。