食品藥物管理署今天公布，用於治療多菌種感染的複方抗生素「必斯袒凍晶注射劑」，遭醫院發現混入1.6公分長的玻璃碎片，廠商主動通報回收同批號622支。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥物市占率約10％，同成分同劑量藥品尚有12張許可證，預計不會影響國內供應使用情形。

食藥署今天公布藥品回收資訊，必斯袒凍晶注射劑（Pisutam Lyo for Injection）因廠商主動通報，接獲訴有異物混入，故啟動回收同批號共622支。該藥物為複方抗生素，主要用於治療同時有耗氧菌和厭氧菌的嚴重多菌種感染。

陳惠芳說明，有醫院向廠商反應在該藥物中發現玻璃異物，由於它是凍晶注射劑，成品為乾燥藥塊，可能在產品出廠時目視沒有看到，溶解後才發現異物；經評估由於玻璃碎片大小剛好可以通過瓶口，長寬約1.6乘以0.6公分，可能是在洗瓶的時候碰撞導致玻璃破碎，混入瓶中。

陳惠芳表示，該藥品市占率10％，去年健保用量約9.9萬支，國內尚有12張同成分同劑量的藥品許可證，預計不會影響國內供應使用情形。本次共回收622支，如果廠商沒有按照要求繳交報告和預防措施，或未依規定回收，將依《藥事法》處新台幣20到100萬罰鍰。