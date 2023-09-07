政府與民間合作專案進口雞蛋遭質疑，農業部今天說，進口生鮮雞蛋須符合多項條件，且政府當時尋找進口雞蛋時曾遇到很多國家變卦，為降低阻礙及快速取得雞蛋，才透過貿易商協助。

國產雞蛋不足，農業部推動專案進口雞蛋補充，但近日輿論持續質疑自巴西進口雞蛋的超思公司因此獲利。

農業部次長陳駿季今天出席行政院會後記者會時表示，台灣雞蛋過往有部分來自進口，但向來是自給自足，今年2月、3月左右，因為禽流感等原因出現缺蛋、蛋價高漲等問題，政府便與民間有經驗的業者合作專案進口雞蛋。

他說，主要是生鮮雞蛋進口程序有其複雜性，包含得先確認是否為生鮮雞蛋出口國、是否符合台灣的檢疫跟衛生條件，以及蛋廠本身包裝的包材是否符合運輸狀況，再者是若以政府單位執行專案進口雞蛋將面臨阻力，因為這次專案進口的國家多數與台灣沒有邦交，政府起初尋找進口雞蛋時，就曾遇到很多國家本來允諾後又反悔，為降低阻礙及快速取得雞蛋，才透過有經驗的貿易商協助。

陳駿季表示，政府是希望快速讓所有民眾買得起雞蛋、吃得起雞蛋，採取這樣的方式應該是最好的模式。

行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時指出，上半年因為禽流感跟氣候變遷影響，使得台灣以及全球都出現雞蛋短缺情況，加上民眾預期心理，造成雞蛋出現供應量不足、價格上漲的情況，因此政府積極協調調度，結合政府和民間力量，讓民眾可以買到價格相對合理的雞蛋，也感謝民間業者大力協助。

他表示，非常遺憾有人無視當時時空背景任意謾罵，甚至用不實資訊攻擊業者、誤導民眾，有心人士應停止誤導社會大眾，行政院長陳建仁也已經請農業部持續透過各種管道對外釋疑，避免錯誤資訊誤導民眾認知，甚至再次造成國內民生物資市場動盪。（編輯：蘇志宗）1120907