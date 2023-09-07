藉由實地參訪活動，讓金大長照系學生瞭解公共衛生「三段五級」之理念。(圖／金門大學提供)

為讓師生瞭解公共衛生「三段五級」理念及長照2.0政策於健康照護與長期照顧產業執行現況，國立金門大學長期照護系在教育部「2023年度高等教育深耕計畫-健康照護產業參訪計畫」補助下，由該學系主任謝嫣娉、教授何清松與蘇永裕帶領20位大學部學生與碩士班研究生，共同參訪「彰濱健康園區」，以增強對長照場域的實務能力。行程後更與秀傳醫療體系總裁黃明和及高階管理幹部進行交流座談，全體師生獲益良多。

金大長照系主任謝嫣娉表示，該學系著重培育學生具備國際視野、長照創新思維，以及健康照護問題解決能力之長照專業人才為目標，畢業生不僅具備勞動部認可之照顧服務人員資格，同時亦具備考試院認定可報考公共衛生師之資格。

謝嫣娉說，長期照護亦是健康照護產業之一環，此次參訪活動，能讓學生瞭解公共衛生「三段五級」理念，於台灣健康照護體系以「一條龍服務模式」配合政府相關政策之落實。經由交流座談不僅讓師生瞭解健康照護產業之發展現況，讓學生更深入瞭解職場對新鮮人求職的條件和需求，達到深耕計畫以「發展大學多元特色、培育新世代優質人才」為願景之執行目的。

謝嫣娉也指出，藉由參訪之彰濱秀傳醫院，讓師生瞭解「整合照顧」及「以人為中心的健康照護服務」，可藉急性醫療所擁有資源來落實公共衛生「三段五級」理念於民眾健康照護工作。參訪微創手術台灣教育訓練中心，讓師生瞭解微創手術能提供病患更高品質的術後生活。參訪彰秀護理之家，讓師生瞭解長照2.0政策「ABC據點」之合作模式與各項長照服務與未來長照工作場域之可能發展。參觀秀傳產後護理之家，讓師生瞭解依據護理之家不僅是學生未來工作職場，同時思考如何應用產後護家之相關經營理念於長照機構。

金大長照系表示，此次實地參訪加深學生「學用合一」實務能力，提早瞭解健康照護產業職場倫理與就業必備之正確工作態度。該學系更與秀傳醫療體系人資部門對接，媒合提供學生未來工作職缺，達到學以致用的長照人才培育目標。