嘉義聖彼得堂啟用關懷據點及巷弄長照站，推動老幼共學。（廖素慧攝）

在嘉義宣教及辦幼兒園逾60年的財團法人台灣聖公會嘉義聖彼得堂，成立社區關懷據點及巷弄長照站，將推動「老幼共學」，今天由嘉義市長黃敏惠、嘉義聖彼得堂主教張員榮啟用，是嘉義市第一個以教會名義申請長照據點。

黃敏惠表示，聽到張員榮主教說「教會的重要責任就是照顧社會中的每一個人」，非常感動，這也是市政的願景，嘉義市長者人口超過18％，2025年將迎來超高齡社會，嘉義市繼全台灣之先成為第一個「高齡友善的示範城市」，今年又超前部署打造全國第一個「樂齡勇壯城」，引領長者寫作、玩音樂、運動健身，讓銀髮族是勇壯世代。

張員榮指出，聖公會在嘉義地區宣教逾60年，2017年起與嘉義基督教醫院合作辦理「失智據點」，響應長照政策，這次以教會名義申請關懷據點，成為嘉義市第1個與市府合作推動社區照顧關懷據點及巷弄長照站的場域。

張員榮還說，希望聖彼得幼兒園的小朋友活潑可愛的活力，能讓長輩從心情開始變年輕，也期待小朋友們能在與長輩的互動中學習到禮貌與生命哲學，願教會成為社區中的光與鹽，繼續為關懷長幼而努力。

小朋友的歌聲為活動揭開序幕，爺爺奶奶也一同見證社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站啟用，高齡99歲的李阿嬤看到小朋友活潑可愛跳舞的模樣，笑逐顏開，還直呼「卡哇伊」。