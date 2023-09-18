台灣新住民婦幼權益發展協會今年經內政部通過成立，設立於嘉義縣新港鄉海瀛村總部，今天揭牌啟用，從越南來台多年的范氏太霞擔任理事長，民進黨立委參選人陳冠廷到場，無黨籍立委參選人林國慶由妻子林秀美代表出席。

揭幕儀式由范氏太霞、新港鄉長葉孟龍、嘉義縣議員林秀琴、黃啟豪、林岱傑、何子凡、陳冠廷、林秀美等人共同揭幕，開啟台灣新住民婦幼權益發展新里程碑。

范氏太霞表示，她30多歲從越南來台灣，為了在台灣生活生根，開始學習中文，她相信教育才能讓異國生活順利，一路以來不斷學習，目前是南華大學碩士生，也一直在協助國中小的越語教學、警檢法院的翻譯。

范氏太霞說，新住民的異國生活非常不容易，成立台灣新住民婦幼發展協會，服務範圍將擴及全國，在各縣市成立分會，統整新住民婦幼權益，以協助新住民在台灣生活及發展，得以符合婦幼權益為目標，推動幸福台灣。