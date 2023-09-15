賴清德今天下午到嘉義縣民雄鄉大士爺廟參香。（陳冠廷服務處提供／廖素慧嘉縣傳真）

國民黨總統參選人侯友宜訪美，前腳剛踏出國門，民進黨總統參選人賴清德今天再直搗侯友宜的本命區，到嘉義縣6間廟參香祈福，他批評台灣長期重北輕南，民進黨執政以後開始加強建設南部，2018年至今用76億元在嘉義縣治水。

賴清德今天下午到民雄大士爺廟、慶誠宮、新港奉天宮、鹿草圓山宮、義竹修緣禪寺、慈化寺等6間廟參拜，縣長翁章梁陪同，並為民進黨立委參選人陳冠廷、拚連任的立委蔡易餘輔選。

賴清德表示，蔡英文總統很關心910嘉義縣的水災，他代表蔡總統對大家表示關心，也肯定翁章梁縣長及團隊站在第一線防災救災，將淹水傷害降至最低，代表蔡總統向大家道謝，他當過台南市長，深知水患之苦。

賴清德說，2018年他當行政院長時，颱風豪雨成災，東石一帶低漥地區淹水嚴重，他視察災情後，開始與地方政府共同治水，包括建設滯洪池、抽水站、抽水機、區域排水等設施，至今中央已投入76億在嘉義縣治水，這是縣政府用心提出治水計畫的結果，蔡英文總統對嘉義縣很用心，他也很關心嘉義縣這個厝邊。

賴清德還說，嘉義縣一直是農業縣，加上政府長期重北輕南，造成許多年輕人北漂，從前總統陳水扁執政後改變重北輕南的方向，蔡英文總統執政以後加強南部建設，目前在嘉義縣就推動6個工業產業園區，還有前瞻建設中央補助嘉義縣240多億元做基礎建設。

賴清德又說，嘉義縣有「勝利方程式」，翁章梁認真施政，議長張明達率領民進黨議員過半的議會全力支持，此外，民進黨鄉鎮市長、代表會代表也都過半，村長也半數以上是民進黨，更且有2席立委在中央當橋梁，這就是嘉義縣的勝利方程式，因而請鄉親要讓民進黨推薦的2位立委都當選。