嘉義地檢署也組隊加入城隍夜巡」遶境宣傳反賄選，呼籲民眾一起反賄選，勇於蒐證、檢舉「抓鬼」拿獎金。（嘉義地檢署提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義地檢署也組隊加入城隍夜巡」遶境宣傳反賄選，呼籲民眾一起反賄選，勇於蒐證、檢舉「抓鬼」拿獎金。（嘉義地檢署提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

昨15日嘉義市城隍廟盛大舉辦「神鬼魅影x城隍夜巡」遶境，要把鬼門已關，卻還逾假不歸，在外遊蕩的好兄弟抓回去，而嘉義地檢署也組隊加入遶境宣傳反賄選，呼籲民眾一起反賄選，勇於蒐證、檢舉「抓鬼」拿獎金，一起來驅逐破壞選舉秩序的魑魅魍魎。

昨晚由嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣帶隊，與觀護人、榮譽觀護人等人扮成黑衣人、頭戴面具參與城隍夜巡遶境，象徵主任檢察官代表的正義的使者，為打造乾淨的選舉環境，與城隍爺合作，收服一個個在人間買票、賣票等破壞選舉秩序的搗蛋鬼們。

謝雯璣表示，第16任總統、副總統與第 11 屆立法委員選舉將於明年1月13 日同日舉行投票，為打造乾淨清廉選舉環境，嘉義地檢署將持續針對高風險族群進行重點式宣導，透過深入地方社區進行反賄以及使用科技方法辦理查賄等方式，讓戕害我國民主選舉制度的有心人士都得到應有懲處，呼籲民眾齊心合作，才能避免賄選魔爪動搖選舉結果，若得知妨害選舉情事，請務必蒐證檢舉。

嘉義地檢署鄭重呼籲，選舉有五不三要「不買票、不賣票、不讓境外勢力介選、不玩選舉賭盤、不與假消息共舞」、 「要蒐證、要檢舉、要拿獎金」，杜絕買票、賣票，一起來抓賄、抓鬼。