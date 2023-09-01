本屆全運會宣傳大使「樂天女孩」籃籃編排的應援舞蹈。（洪榮志攝）

台南市睽違16年再度承辦全國運動會，這場運動盛典即將於10月21至26日盛大舉行，為了宣傳全運會，市長黃偉哲今天除了公布本屆宣傳大使為台南女孩「籃籃」，也宣布本屆賽事台南代表隊金牌獎勵金從30萬加碼5萬，金牌獎勵金為六都第1，希望激勵台南選手於賽場上超越自我、爭取佳績，明年前進巴黎挑戰奧運。

今年全國運動會即將在台南登場，台南出身的「樂天女孩」籃籃也應邀擔任宣傳大使。（洪榮志攝）

台南女孩「籃籃」(左)擔任本屆宣傳大使。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

距離離全運會開幕倒數50天，台南市睽違16年再度舉辦，市長黃偉哲今天宣布本屆宣傳大使為籃籃。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲表示，台南睽違16年再度承辦全國運動會，市府團隊為了讓來自全國各地頂尖選手都能在完善賽場盡情揮灑、展現最佳狀態，從2021年即啟動各競賽場地的盤點及整建，2年期間將14處競賽場館全面升級，更考量到永續經營，也同步規畫場館周邊環境、活化社區功能，賽事結束後，民眾及學生們都能夠使用到高規格標準的場地。

台南市政府體育局強調，為全力應援選手，於既有金牌獎勵金30萬元基礎上，與民間團體合力加碼5萬元，使得金牌獎勵金的金額成為六都第1，不僅在精神上應援選手，更透過獎金加碼來激勵所有選手在112年全運會奮力一搏。

體育局陳良乾局長表示，除了全力整備賽場外，今年全運會特別邀請同為台南人的新生代甜美女神籃籃擔任全運會宣傳大使，希望透過籃籃甜美號召力，吸引民眾關注。

距離全運會開幕倒數50天，提前賽部分包括男子足球、女子足球等項目，均已於8月26日完成所有賽事，帆船賽事將於9月3日至8日展開，體育局預告，邀請全台各地民眾一起來漁光島觀賞帆船賽事，為全體運動員應援加油。