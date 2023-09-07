112年全國運動會划船項目於本月5至9日在日月潭月牙灣舉行，「划船甜姐兒」黃義婷6日在女子單人雙槳決賽以8分06秒87佳績，為所屬的新北市搶下本屆划船賽事首金，也完成個人全運會6連霸，準備以絕佳近況出征杭州亞運。

「今天決賽整體的狀況都非常好，很開心能穩住獎金，也期待這面金牌，可以提升接下來還要比賽的學弟妹們的氣勢。」正在為杭州亞運籌備的黃義婷，6月中開始便馬不停蹄的參與國際賽事及移地訓練，希望在杭州彌補上屆銀恨的遺憾。

「因很少有機會可以連續參加國際賽事，剛好透過6月份與7月份的義大利、瑞士世界盃之高強度賽事，來提前為亞運的強度做暖身。」黃義婷說。

黃義婷在全運女子划船單人雙槳完成6連霸。（承筠行銷提供）

世界盃過後，黃義婷與亞運划船隊成員，輕量雙人雙槳的謝怡晴、李冠儀一同前往上海移地訓超過40天，期間不僅是每日的高強度課表訓練，在整體的營養與生活紀律上亦有大幅的提升，黃義婷的教練謝茂松認為讓選手們能專注的訓練以及攝取足夠的營養，對於亞運的表現有絕對的幫助。

出征亞運之前，黃義婷還要跟謝怡晴力拚全運雙人雙槳的衛冕大業。兩人在108年全運會搭檔時，曾在比賽前一天，謝怡晴因突發的椎間盤突出，而無法完成隔天的比賽，後在110年全運會，兩人重新出發，總算如願以償奪回金牌。