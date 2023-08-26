台南全運會男足比賽昨天落幕，衛冕軍台中市與東道主台南市以1比1打入PK大戰，中市靠門神邱育宏在第5點撲出王翔毅的射門，以3比2贏得PK，完成全運男足金牌3連霸。奪冠獎金加培訓獎助金，台中市共將發出1202萬4000元的總獎金。

中市男足全運會3連霸，也創下2011年高雄縣市合併完成4連霸後（含高縣時期）的最佳成績。不過這次未免可不輕鬆，面對以企甲聯賽冠軍隊台鋼為主體的台南市，兩隊正規90分鐘以0比0戰平。延長賽陳柏諭先替中市打破僵局，南市則靠鄭知桓補射扳平。PK戰邱育宏神勇擋出3球，才讓中市完成3連霸。

台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕，在第一時間向教練葉獻中、王柏旻及廖子豪恭賀3連霸。李昱叡透露，男足奪冠獎金共560萬，包括分給23位球員、1位教練的540萬團隊獎金，與20萬連霸獎金，另給23名球員每人每月12000元培訓獎助金，兩年共計662萬4000元，獎金與培訓金合計超過1200萬元。

李昱叡指出，中市代表隊包括程昊、邱育宏、黃聖傑等企甲聯賽現役好手，正在德國踢球的旅外好手王義友也返台助陣，門神邱育宏本屆全運前3戰1球未失，決賽更在PK戰擋下3球，接下來還要隨隊出征杭州亞運，都是台中積極推展足球的驕傲。