前桌球國手江宏傑去年4月投資成立的「Onward tt乒乓吧」，因內部營運及財務問題，昨透過臉書宣布28日起暫停營運。台北市消保官28日表示，受影響消費人數、金額將由市府調查跟釐清，並全力協助保障消費者權益，

「Onward tt乒乓吧」位於台北市南港區南港路二段，27日透過臉書貼出暫停營業公告，內文說明「本公司無限創造桌球館有限公司（ONWARD TT）因於內部營運與財務問題，2023／8／28（一）起暫停營運，暫停期間內部股東協商後，再另行公告。如有任何相關問題請洽官網或是粉絲專頁私訊。」公告一出，即有不少網友留言詢問「剩下堂數如何處理」，也有網友要求業者儘速退費。

台北市法務局消保官邱家梁今表示，由於業者突然宣布停業，相關課程及受影響消費者人數、金額將由台北市體育局調查及釐清，市府將全力協助消費者保障權益。

邱家梁提醒消費者，如果當初以信用卡刷卡付費，持卡人可向發卡銀行申請信用卡爭議帳款，業者刊出的停業公告可當作申請所需的停業證明。以現金付款者，則可向法院聲請核發支付命令，以保障自身權益。

★《中時新聞網》提醒您：未經法院判決定讞，仍視同無罪。