台北市中正國中旁的愛國東路116巷，近期重新畫設的人行道，居然與機車停車格重疊，也讓當地民眾直呼「奇觀」。而停管處獲報後，也隨即改善標線，目前已經恢復正常。（新營里長莊柏辰提供／丁上程台北傳真）

台北市從前市長柯文哲的鄰里交通改善計畫開始，部分巷弄內都會畫設人行道。不過位在中正國中旁的愛國東路116巷，近期重新畫設的人行道，居然與機車停車格重疊，人行道停滿機車卻無法開罰，讓民眾只能冒險走在柏油路上。當地里長也批評根本是「奇觀」，停管處則回應，是派工單的圖示有誤，現場也已經完成標線改正。

當地新營里長莊柏辰表示，日前接獲校方陳情，希望改善愛國東路116巷的行人安全問題，5月經相關單位會勘，決議在緊鄰學校圍牆側新設通學巷，並外推原有的機車停車格，盼透過巷道改變使駕駛放慢車速，保障行人安全。市府原定暑假繪設，卻一直拖到上周才處理，結果快開學卻只畫一半，直至31日才完成機車格畫設。

莊柏辰說，該地在完成標線施工後，出現人行道與機車停車格畫設重疊的「奇觀」，由於是政府畫設的停車格，所以機車停入也並無違法，而原本供民眾行走的人行道被停滿了機車，只能冒險走到柏油路上與汽車爭道，畫面險象環生。

對此停管處企畫科長楊遠明表示，人行道的標線於26日完成，但因派工單出圖時尚未更新標線型人行道圖示，使得施工同仁誤解機車格需貼近牆面繪設，才出現誤畫在標線型人行道上。承辦同仁於畫設後到場查看狀況發現有誤，且也有民眾來電指正，因此停管處也馬上更正。

楊遠明表示，該巷弄位在學校圍牆側邊，當初目的是為了學生行走安全，因此將機車格取消改為標線型人行道，並將原機車格外推，且路寬仍符合標準，並不會影響車輛通行。

楊遠明直言，未來將加強內部教育訓練，並督促同仁在場若有疑慮時，應即時回報處內，確認內容無誤後再畫設，以免類似狀況再發生。