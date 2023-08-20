112年全國運動會訂於今年10月21日到26日在台南市舉辦，部分賽事提前登場，足球賽事8月20日到26日在台南市立足球場及新營田徑場進行男子組、女子組賽事。

近日全台遇豪大雨特報，場地也受到龐大雨勢影響，台南市政府表示場地及設施整修後以全新面貌迎接賽事，副市長葉澤山亦親臨台南市立足球場觀賽，代表全體市民預祝選手勇奪佳績並祝福賽會順利成功。

這是台南市暌違16年再度承辦全國運動會，計舉辦30種必辦項目及5種選辦項目（滑輪溜冰、軟式網球、武術、保齡球及卡巴迪），首項賽事由足球揭開序幕，來自全國15縣市、450位隊職員同場競技。

台南市市長黃偉哲表示，112年全國運動會是南市明年「台南400」系列體育活動的前哨戰，也是台灣最高等級的綜合性運動賽會，台南市體育局局長陳良乾表示，成功舉辦運動賽會的基本條件，不外乎賽事順暢、場館標準以提供安全與舒適，鼓勵市民踴躍進場為選手加油。

臺南市自2022年4月正式獲得全運會承辦權後，積極進行場館設施整建及賽事規劃，以足球場為例，從刨除表面硬泥，鋪上混合陶瓷土的溪沙，再做基地整平和調整洩水坡度並新植百慕達草，同時埋設加速排水之透水網管及自動噴灑水設系統維護後續草皮，另配合夜間賽事及訓練，提升整體夜間照明，也重新粉刷棚架及增設150席座椅、增加消防設備及無障礙衛浴空間，全力提供球隊最安全完善的訓練環境，提供球迷有更佳的觀賽體驗和運動空間。