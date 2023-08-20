台南市政府百大路口安全行動預計年底完成百處。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

由民間團體發起的「還路於民大遊行」今天下午在台北市凱達格蘭大道等路段登場，台南市長黃偉哲簽署「還路於民」5大訴求，他並強調「人本交通」是市府政策方針，會持續朝安全、友善行人環境努力，保障行人和弱勢用路人權益，其中「百大路口安全行動」月底將完成41處。

黃偉哲支持還路於民5大訴求，他說，交通是政策、是制度、更是文化，要從生活落實行人優先與停讓文化，邁向更好的願景。他提到，台南是台灣最古老的城市，早期市區狹窄的道路更應該朝向友善行人的方向進行調整，因此，市府啟動百大路口安全行動方案，希望透過設計的改變，讓行人更安全。

他表示，百大路口安全行動進度分成三階段，目前來到第二階段，8月底前完成41處路口的通行環境改善，包括行人專用時相、行穿線退縮等，年底前將完成100處，以人潮較多及學校周邊為主。

黃偉哲也提到，今年已向中央爭取「提升道路品質計畫補助」和「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」共計超過21億元，對於即將推出的4年400億經費，我們也會積極來申請，加速建構更友善的行人環境。

除了從設計改變之外，市府也加強取締交通違規，「每制止一個違規，就是阻止一個可能的不幸」，希望違規造成的不幸，不要再發生。

黃偉哲說，今年市府已向中央申請「提升道路品質計畫補助」和「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」共計超過21億，用來改善計畫內道路的行人環境和27條通學步道；此外，5月時他也宣布啟動「百大路口安全行動」，將盤點全市重要路口行人通行情形，預計年底前完成100處路口通行環境改善，8月底前將完成41處。

黃偉哲也說，「人本交通」是市府政策方針，面對任何事故發生，都不是冷冰冰的數字，而是一條條生命，也牽動整戶的家庭，市府會盡力防制交通事故發生，為交通安全把關。

交通局表示，「百大路口安全行動」至8月底將完成中西區和校園周邊共41處的路口改善工程，透過設置「行人專用時相」或「行人綠燈早開」提升行人穿越路口保護，預計到年底將完成百處的路口。此外，預計年底前至少可再增設10處行穿線退縮或行人庇護島的改善。