行人零死亡推動聯盟明（20）日將於凱道舉行「還路於民大遊行」，訴求交通零死亡目標，明將出席遊行的民進黨總統參選人賴清德在臉書提及「紅燈停，綠燈行」，並感謝大家願為改善交通環境盡心力。對此，媒體人張禹宣痛批，行人零死亡推動聯盟的案例皆無關紅綠燈，酸賴「2023年電視廢話冠軍得主就此出爐」。

訴求交通零死亡目標的「還路於民大遊行」將於明日登場，藍綠白總統參選人皆會到場聲援。賴清德昨則發文提到，小時候都被叮嚀「紅燈停，綠燈行」，如今卻被許多台灣行人打上一個問號，因此許多公民團體號召上街頭，提出訴求，呼籲各方重視並提出改進。賴清德表示，他將親自出席，也非常感謝願意舉辦、站出來支持行人路權遊行的朋友，為改善台灣的交通環境盡一份心力。

張禹宣今在臉書認為，行人零死亡推動聯盟從頭到尾都在討論綠燈的行車禮儀與意識，以及道路設計上的問題，需要的是執政者針對這些結構性因素，透過行人轉彎「錯時」、「分流」提出解決方案。對於賴清德吐出「紅燈停綠燈行」，張禹宣不禁狠酸「2023年電視廢話冠軍得主就此出爐」。

行人零死亡推動聯盟提到的行人困境，包括一出家門就直接進入車流裡、走到一半就消失的人行道、各種占用違停，出門就是障礙賽、橫跨數個車道的超長斑馬線、想過馬路卻沒有車輛依法停讓、綠燈穿越被轉彎車近距離刷卡搶道、走在人行道上機車按喇叭要求讓開、在斑馬線上不是差點被撞就是被撞。