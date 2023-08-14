杭州亞運會、帕拉運動會將分別於今年9月23日至10月8日、10月22日至28日舉行。據澎湃新聞報導，14日杭州亞運會門票開啟即時銷售階段，此次銷售上架共21個項目、252個售票場次，可根據公佈的場館座席圖（除部分專案外）自主選擇座位。下周起還將有35個項目陸續上架。此外，預售階段已上架銷售的30個項目剩餘門票也將在即時銷售階段分批次銷售。

此次杭州亞運會設40個大項、61個分項、483個小項，除了象棋、國際象棋、圍棋、橋牌和帆船比賽不公開售票，其他項目分階段、分批次公開售票。7月8日至8月6日為杭州亞運會門票預售階段，8月14日至10月8日為即時銷售階段。

此次銷售上架共21個項目，包括電子競技、足球、拳擊、柔道、柔術、克柔術、摔跤、武術、跆拳道、板球、蹦床、高爾夫球、滑板、卡巴迪、空手道、龍舟、軟式網球、網球、賽艇、皮划艇靜水、皮划艇激流迴旋。

據了解，7月8日杭州亞運會公眾售票官方網站上線開放註冊。亞運會門票價格區間為20元至1000元（人民幣，下同），60％以上不超過100元，平均票價不超過160元。每張有效證件只能購買同一售票場次的一張門票。熱門項目門票每場次每個訂單限購4張，其餘項目門票每場次每個訂單限購6張。