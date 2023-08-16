此外，中陽集團更提供異想新樂園門票做為捐款滿額贈禮，支持慢飛天使早療經費，讓善得以不斷循環。

中陽集團董事長張博鈞表示，集團秉持企業社會責任精神，以實際行動投入公益，至今已幫助超過5000位弱勢、偏鄉與身心障礙孩童一圓遊樂園的夢。此次更號召集團旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園共同響應，未來也將陸續進行不同的公益計畫，持續傳遞關懷與愛的力量，讓愛無限發散到台灣各個需要關懷的角落。

張博鈞還提到，疫情打亂社會生活步調，社福機構近年大多處於勉力苦撐的階段，中陽集團將會持續付出，貢獻一己之力，拋磚引玉。希望透過品牌影響力回饋社會，此次也提供異想新樂園門票做為捐款滿額贈禮，支持慢飛天使早期療育經費，用實際行動力挺伊甸基金會。

伊甸基金會的服務範圍涵蓋兒童、成人、老人服務；其中，兒童福利部分主力在專業的早期療育工作，協助中央政府建構通報管理系統，提供個案管理、療育服務、經濟支持、物資補助等整合性服務，成立了7個通報轉介中心、19個個案管理中心、28個療育服務據點，在19個縣市中推行療育服務，早療服務已將邁入第30年，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭，成為慢飛天使家庭的有力支持。