由高雄市政府社會局、社團法人高雄市社福慈善總會與社團法人高雄市慈善團體聯合總會舉辦，「新生代希望工程-助學圓夢計畫」助學金頒發活動，23日在香蕉碼頭舉行，高雄市長陳其邁也到場鼓勵學子，並代表高雄市民感謝社福慈善總會，對各項社會救助積極投入、發揮愛心，包括獎助學金、實物銀行等，讓學子在求學過程中，獲得相當大的資助。並感謝議會在社福預算上支持，立法委員林岱樺也親自出席，對慈善活動共襄盛舉。

陳其邁出席「新生代希望工程-助學圓夢計畫」助學金頒發活動。（圖片來源：高雄市政府新聞局提供）

陳其邁強調，每一個人都不應該被遺忘，都是社會重要的一份子，高雄市社福力六都第一，有賴於慈善團體的協助。獎助學金頒發計畫已經持續20年，頒發約4,200萬獎助學金、幫助4500多位弱勢家庭學子，自他上任後即不斷推動社福媒合平臺，目的讓有需要的人，跟有能力幫助別人的人，能夠藉由這個平臺媒合，也讓社會共同成長、互相包容；近年各項社會救助，如身障、弱勢團體都獲得相當程度協助，像是社福慈善總會，底下有非常多社福團體，可謂高雄不可或缺的一股民間力量。

陳其邁強調，每一個人都不應該被遺忘，都是社會重要的一份子，高雄市社福力六都第一，有賴於慈善團體的協助。（圖片來源：高雄市政府新聞局提供）

社團法人高雄市社福慈善總會理事長李昭揚說，助學脫貧不同於一般獎助學金，會根據學生需求，以提供協助學生面對家人離異、重病、亡故、失業等逆境，提供助學金、學雜費、生活費、交通、實習等費用，讓學子能安心就學、順利畢業。

今年獲得助學金幫忙的學子小杉，就讀高中3年級，來自單親家庭，在校成績相當優異，由媽媽獨自拉拔長大，小杉身體孱弱，需定期至醫院檢查治療，時常擔憂餐費及醫療費用無法負擔，幸好透過里長獲得慈善總會的幫忙，有了助學獎學金和生活費補助，著實減輕小杉和媽媽的經濟壓力，讓原本擔心下一餐沒有著落的小杉能夠專心讀書提高升學意願。

學子可以透過相關課程引導青年看見自我優勢，以自身力量翻轉未來（圖片來源：高雄市政府新聞局提供）

社會局表示，為鼓勵低收、中低收入戶青年自我成長，培養其自我實現能力及脫貧量能，市府開辦「夢翔啟動青年自立計畫」，已有多位參與者考取護理師及社工師等專業證照，期待透過相關課程引導青年看見自我優勢，以自身力量翻轉未來，為弱勢青年提供更多逐夢機會。