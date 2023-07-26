高雄市海洋局長張漢雄（右）關心漁電共生太陽能板加固情形。（海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

天使輪日前傾沒導致600多個貨櫃漂流海面，高雄市海洋局今（26）日持續協助高雄港務分公司吊掛鳳鼻頭漁港及林園中門沙灘貨櫃，避免造成漁船及養殖設施損壞，截至下午3時，總計發現34個貨櫃，海洋局已吊掛29個貨櫃至岸上，高港公司已運走8個貨櫃，剩餘部分已責請該公司盡速處理。

受杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，南部地區將有強風、大雨或豪雨發生的機率，海洋局長張漢雄26日上午前往前鎮漁港巡查遠洋大型漁船避風繫纜進度，並要求隨時掌握外籍船員安置需求。

為防範颱風可能造成的養殖損失，除透過防災簡訊宣導養殖業者進行防颱準備外，海洋局特別籲請漁電共生案場業者務必確認太陽能光電板設施應加強穩固。張漢雄於26日下午到彌陀及永安地區關心漁電共生案場防颱整備情形。

此外，海洋局也籲請，颱風期間請民眾避免外出，請不要靠近海邊、沙灘等高風險區域從事戲水、觀浪、垂釣及捕魚等活動，以免憾事發生。