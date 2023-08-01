鳳鼻頭漁港港內貨櫃吊掛移除作業。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」沉船後，漂流貨櫃及油汙成問題，其實就在7月19日該船曾申請「緊急進港」，隔日就宣布棄船。據了解，天使輪上一站是從大連出發，最終目的地要到塔林，到高雄港外海時曾換過新船長、大副及水手長，隔了10多天就宣布棄船，究竟之中隱匿哪些狀況，相關單位正訊問中，以釐清真相。

據了解，天使輪上一站是從大連出發，船上載上千只空櫃，最終目的地將到塔林。據悉，7月8日，天使輪到高雄港外海錨區時，曾換過新船長、大副及水手長，直到7月19日曾申請「緊急進港」，但因為申請內容有異常，明明申請緊急進港，稱沒有辦法航行到下一個港口，但內容卻稱「主機正常，可以正常航行」，因此航港局並沒有立刻同意進港，也建議同步申請一般進港，但天使輪後續都沒有進一步動作，直到7月20日船長宣布棄船，緊急將19名船員搶救上岸。

目前檢方、運安會，航港局分別訊問船員，釐清真相，由於船隻依照規定只要有狀況就要通報塔台，但目前看來天使輪直到要棄船前，才「出聲」，疑似隱匿實際狀況，目前相關單位陸續取得到資料，要還原當時狀況。

港務公司今日利用多音束側掃聲納搜尋鳳鼻頭漁港、中芸漁港、高雄港一港口水域及航道，以及港埔漁港水域與航道，無發現異狀，明（2）日測量船將依序搜尋高雄港二港口、中芸漁港沿岸及南星灣周遭水域，而航港局也於明日開始進行大鵬灣、東港、小琉球航道及鹽埔漁港等周遭水域搜尋，以確保航行安全。

港務公司也將沉沒於鳳鼻頭漁港港內2只貨櫃完成吊離，至於港外1只沉沒貨櫃，因今日海面有湧浪暫無法進行吊撈，觀察已坐底於約14公尺深海床，暫不影響漁船航安，將於海氣象允許前提下，立即進行貨櫃吊離作業。

油汙部分，海保署於今日上午以無人機監視沉船附近水域，發現1處零星帶狀油花，並已清除完畢，其餘海域巡視均未回報有油汙情形，將調派8艘船舶待命；海事工程公司也派潛水員下水針對機艙及疑似破損的加油管線完成初步堵漏作業，明日將再派潛水人員下水進行堵漏加固。