帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」21日不明原因傾斜沉沒在高雄港外海，500噸油料雖經封堵仍外洩，油汙一度向南綿延2平方公里，恐影響生態。該船船長、大副、輪機長等人目前已遭移民署限制出境，高雄地檢署24日接獲最高檢察署指示後已啟動偵辦，全案有無涉及犯罪或涉犯何罪，仍待調查釐清。

雄檢表示，26日指揮警調人員約談天使輪接觸過的航政及港務相關工作人員，將針對該船工作人員展開約談，全案有無涉及犯罪或涉犯何罪，仍待調查釐清。

天使輪沉船後一度造成600只空櫃漂流，港務公司動員大批人力，搶在颱風來臨前打撈，也派人下水封堵油氣孔，避免油汙外洩。但日前天使輪沈船處仍出現約有2平方公里的油汙，港務公司委請支援的「麥寮海洋號」清除。港務公司表示，目前觀測不到油汙，將視天候海象許可立即派空拍機及船舶再巡視，並下水確認船舶漏油孔封堵狀況。

對此海洋委員會主委管碧玲也發文表示，《海洋汙染防治法》修法後，明確規範對造成汙染的外籍船舶重要船員限制離境條款，已發文給移民署，針對天使輪重要船員包含船長、大副、輪機長限制離境，她呼籲船東有良知，就趕快出面解決問題。

航港局表示，針對船長在內的19名船員正在調查中，目前已進行第一波各別詢問，後續會請船長繳交海事調查報告等相關資料，以釐清案情。