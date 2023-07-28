2023年新住民子女多元文化在地創生培育營，28日舉辦結業式及成果發表會，42位新住民及國人子女，共同完成5天4夜的課程及實地參訪，再以各自獨特的跨文化背景，結合在地特色，巧妙融入多元文化素材，發表獨一無二的「在地一日輕旅行地圖」成果。

移民署主秘謝文忠表示，今年活動成果發表，以「一日輕旅行地圖」的構想，由各組發揮創意，透過營隊所學挖掘自身文化、體驗在地人文薈萃。

參與的學員們學習地方創生、多元文化發展、創新簡報製作及參訪多元文化特色地點等課程，並結合父母原生國籍的美食、多元文化、特色服飾等題材，融入文字、圖片搭配影像，重新詮釋台灣在地創生的新面貌和能量。

評選委員也選出3組為成果發表優勝小組，並頒發6000元獎金獎勵獲獎者，本次參與營隊的潘同學，現正就讀高雄科大國際企業學系，他表示母親來自印尼，從小在兩個不同文化環境生活，不僅具有多元的家庭背景，也奠定他喜歡學習新事物的個性。

潘同學對於演講和跨國事務議題深感興趣，認為在未來知識經濟與全球化的時代，了解各國文化才能有更多競爭力，希望未來能成為外交官或國際貿易人才，發揮所長並回饋家鄉。

移民署謝文忠主任秘書最後期許，每位學員未來均能運用自身優勢，將多元文化及在地創生的精神融入生活，成為在地創生的種子，勇於接受挑戰，發掘全新自我。