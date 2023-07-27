▲基隆市副市長邱佩琳與眾多小學員們一同體驗製作越式摩摩喳喳，相當有趣。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市副市長邱佩琳（中）表示，基隆是一個深度國際化的都市，應善用本身資源，加速培養市民認識並欣賞新住民文化，進而培養成為國際視野及多語能力人才。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

根據內政部統計，我新住民人口加上「新二代」的人數已突破百萬人，推廣發展多元文化更加重要。基隆市政府為了讓學生透過創新的教學互動，快速體驗跨國多元文化的內涵，今年暑期首度開辦新住民語文樂學夏令營活動，第二梯次的「越南語沉浸式樂學夏令營」從27日起在南榮國小英語情境教室舉行，總計有30位學員參加，由越語老師劉秀鴛、范氏霞倪聯合授課，副市長邱佩琳更到場親自感受越南文化，與學員同樂。

教育處表示，在新南向政策多個國家裡，越南與基隆關係最為密切，不只越南美食遍佈在基隆的大街小巷，於中小學校園裡，也經常出現母國越南籍二代的身影，基隆市在第111學年度，東南亞7國的新住民子女國中小學生合計有833人，母國越南籍的學生就占了7成。為了讓學員更進一步了解越南文化的精華，來自越南的老師設計了相當有趣的課程，以沉浸式樂學的教學方法，希望學員們充分體驗到特有的文化多樣性。

營隊的課程包含初階的越南語文教學，從問候語與數字開啟參與學生對異國語文的興趣，另外還有越式童玩拍拍球DIY、越式美食春捲與摩摩喳喳製作以及文化導覽等豐富內容。

參與的孩子們也表示，「很開心體驗到跟平常生活不一樣的玩具與食物，也更加認識越南這個國家，希望有機會也可以親自去拜訪！」。而基隆市副市長邱佩琳也蒞臨營隊現場，與每一位同學一起製作越式摩摩喳喳，一同體驗異國文化風情，透過具體行動表達本市對新住民文化的認同與關懷。

邱佩琳表示，基隆是一個深度國際化、多元化的都市，應善用本身資源，加速培養市民認識並欣賞新住民文化，成為社會的新力量，進而培養成為國際視野及多語能力人才。市府將以不同族群的語言文化作為核心，並結合在地風俗人文特色，規劃兼具趣味與教育功能的課程，吸引學生主動學習並體驗新住民文化。

市府表示，除了7月份辦理泰國、越南沉浸式樂學夏令營2梯次營隊之外，第3梯次的「印尼語沉浸式樂學夏令營」將於8月10日至11日在七堵國小接力上場，讓小朋友們可以利用暑假期間，更進一步認識東南亞文化之美。