行政院長陳建仁指示各部會做好防颱準備，並詢問各縣市首長是否需要政院協助。（徐佑昇攝）

中度颱風卡努逐漸逼進北台灣，且強度有增強可能，為因應相關防颱準備，基隆市政府於2日下午2時提高二級災防應變開設，市長謝國樑並於下午3時，參與行政院長陳建仁所主持的基北北宜快線防災視訊會議，至於明日是否停班停課，仍於今日晚間8時發布。

卡努來襲基市府連線政院開災害會議，謝國樑指示局處做好應變。

謝國樑表示，為因應本次卡努颱風可能帶來災害，基隆市應變中心在昨晚開設，並將沿海岸際港口區域19處公告劃定警戒區域，通知基隆市目前34處土石流潛勢溪保全戶需做好防颱與撤離準備。現場各局處依序報告整備情形，其中有關外籍漁工部分，可能需要上岸避開風浪，都發處並向謝請示辦理，謝也指示都發處妥善照顧有需要的漁民。

而在聽取相關單位整備報告後，謝指出因颱風卡努來勢洶洶，呼籲市民朋友提高警覺，至於停班停課部分，仍依據慣例，在晚間8時由基北北桃共同宣布。

基隆市政府各局處均表示已做好防颱應變。（徐佑昇攝）

基市府表示，目前市府都發處、工務處已加強工地自主加固防颱整備，7個行政區已完成相關防災整備工作，災民收容所共設有156處據點，可收容約2萬名民眾，消防局各分隊亦完成防汛搶救器材整備。

基市府觀銷處表示為因應颱風來襲，已封閉轄下觀光景點，並呼籲民眾勿冒險前往。圖為大武崙沙灘。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

觀銷處表示，為因應颱風，其轄下所屬觀光據點及於8月3日至8月4日預防性封閉2天，包含：基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等等區域。而為維護旅客及船家安全，基隆嶼將於8月3日至8月4日止封島2天，8月5日起恢復開放登島旅遊。請民眾勿進入觀光據點，以免發生危險。

市府呼籲，土石流警戒區域民眾應提高警戒，如有任何問題可請消防局協助救援，並期盼能將風災影響降至最低。