台南市的海岸線長達68公里，分屬11個單位管理，從上個月底到本月初受到杜蘇芮颱風、西南氣流的影響，大量廢棄物漂上岸汙染美麗的海岸線，市府環保局除動員人力、沙灘車協助環境整理，也促請各單位盡速將權責區清理乾淨，7月1日直到昨天合計清理出219.3公噸海洋廢棄物，但還是清不完。環保局預估1周內還將有大量海洋廢棄物被打上岸，將定期操作無人機巡查。

台南社大海廢調查發現，杜蘇芮颱風來襲前，因西南氣流帶來的大雨，西濱海岸陸續有垃圾漂到沙灘、防風林及消波塊處；颱風過後更為嚴重，除了衝擊海岸，也帶來可觀的垃圾，從北門雙春海濱、北門潟湖、七股網仔寮汕、頂頭額汕、新浮崙汕、安南區青草崙、鹿耳門溪出海口、安平漁光島到南區黃金海岸都可見垃圾。

環保局表示，市府為維護海岸環境也定期召開海岸漂流物清除檢討會，並透過滾動檢討及各單位通力合作，落實讓海岸經常保持乾淨的目標。

不過，就在各單位即將完成清理時，杜蘇芮颱風來襲再次衝擊海岸，並帶來大量的垃圾。環保局統計，從7月1日到昨天，全市海岸共清理219.3公噸海洋廢棄物，大部分都是蚵架、寶特瓶、保麗龍及廢漁具等；至於鹿耳門溪以北的海岸，廢棄物的種類還多了發泡塑膠浮具。

環保局說，杜蘇芮颱風過後，各單位均立即啟動清理機制，冒著大浪及風雨清理中，除台江國家公園、第六河川局、雲嘉南濱海風景區管理處、國產署、林務局、港務局、市府農業局、水利局、觀旅局、將軍公所及安平區公所等相關單位外，環保局也出動沙灘車協助觀夕平台及漁光島的清理工作，目前仍在加緊清理中。

不過，受到卡努颱風外圍環流影響，預估1周內仍有大量海洋廢棄物將被打上岸，環保局除將定期操作無人機巡查海岸外，也呼籲各單位盡速將權責區清理乾淨。