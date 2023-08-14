南投縣長許淑華關心都達、德鹿谷部落居民，了解居民需求。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災在仁愛鄉降上千毫米雨量，造成都達部落爆發土石流，災後街道、住家遭土石流侵襲慘況。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華14日抵達都達部落，勘查部落街道土石流的清理狀況。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府初估受災不堪居住25戶，修繕後可居住125戶，提供房屋租金、淹水救助補貼，及住宅重建、重購賑助優惠貸款。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

原本遭土石流侵襲的住戶，在各界幫忙下已將受災戶土石清理乾淨。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災重創南投縣仁愛鄉，救災邁入第11天，南投縣府災害應變中心14日從一級改為二級開設，初估有150戶遭土石流，縣府將依核發災害救助金作業規定，提供房屋租金、淹水救助補貼，及住宅重建、重購賑助優惠貸款，並比照921地震優貸計畫從寬認定，待中央通過後，即可受理申請。

縣府指出，大部分水電已搶修完成，初估受災不堪居住25戶，修繕後可居住125戶，目前暨南大學安置3名精英村民(預計15日返家)、南豐天主堂安置6村民(預計18日返家)，已盤點縣內閒置社會住宅，將提供給受災居民居住，以房屋全倒受損嚴重者為優先安置對象。同時啟動二手家具募集活動，獲大眾響應，若民眾有捐贈意願，可電洽049-2222106請總機轉社會福利科。

縣府為了協助受災戶恢復家園，將動用災害準備金協助仁愛鄉公所「勞務雇工」專案，提供200人，支付時薪176元、日薪1408元、月薪為基本工資2萬6400元，自公所雇工起1個月，初估人事費、勞健保費及雜支等共667萬5200元。

勞動部依「勞動部辦理天然災害災後就業服務作業要點」規定，啟動風災後重建臨時工措施，工期最長6個月，補助每人最高150小時，每小時補助176元津貼(每人最高可領2萬6400元)，另補助用人業者進用員工的勞健保費，協助民眾重建家園。

縣府感謝各界幫忙，包括國軍出動571人、77車次，進行災後土石清運、災環境消毒及復原等。新竹縣府、台中市府、雲林縣等縣市共支援挖土機29台、山貓21台、卡車34台、貨車4台等機具協助災後重建，台14線、投83線、投85線、投89線道路均已搶通，仍管制通行；埔里守城橋斷裂、仁愛新武界橋橋面凹陷及平靜橋橋墩受損，持續封閉，籲用路人做好行前規畫，避免受阻。