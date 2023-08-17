美國商務部掌握390億美元的晶片生產補貼，傳已組建晶片計畫投資團隊，且成員都必須閱讀暢銷書《晶片戰爭》，由於該團隊決策可能影響台積電AZ廠成本，因而引發討論。前立委蔡正元16日在《頭條開講》節目直言，《晶片戰爭》是外行人寫給外行人看的，真正夠格的分析師背後都有幾千份報告，怎麼會去看這種講業界ABC、像寫小說的東西？

根據《華爾街日報》報導指出，美國商務部悄悄組建晶片計畫辦公室投資團隊，由約36名華爾街精英金融家所組成，成員年齡介於23至64歲，近半數為女性，且都必須自掏腰包購買並閱讀《晶片戰爭》。美國政府可能仰賴此團隊，協助分配390億美元的晶片生產補貼，影響廣及上百家半導體企業，其中也包括台積電AZ廠。美國商務部官員仍未透露晶片法資金的補助時間，但業界預判，最快可能於今年底前發放。

「這報導我希望不是真的，如果是真的，是全世界最好笑的一個事情！」蔡正元表示，在華爾街，一個夠格的金融分析專家，背後有幾千份半導體行業的分析報告，還需要看像小說一樣的《晶片戰爭》嗎？蔡直言，那是外行人寫的晶片故事，在給外行人看的，初階的ABC。

蔡正元提到，華爾街那些大牌的華裔半導體分析師，連台積電存貨多少、出貨多少、產品多少，都一清二楚，他質疑，金融專家要來參與半導體業，就算以前沒有接觸太多，華爾街的報告應該也看得懂，怎會需要看《晶片戰爭》，「證明一件事情：這是冒牌的！」他強調，「《晶片戰爭》的作者是寫這本書，才開始了解什麼叫晶片！」