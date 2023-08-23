小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。萬眾矚目的AI全球領頭羊輝達（NVIDIA）財報公告在即，摩根士丹利證券搶先進行供應鏈大追蹤，最新發現AI GPU、伺服器供應訂單從9月起會顯著提升，提前為市場注入強心針，點名台積電、創意、廣達、光寶科等14檔台股AI相關半導體上游、下游硬體股。

【1】AI鏈 9月旺來了

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據調查，輝達H100晶片全在配置交付中，目前沒有交貨等待期。先前包括台系封測廠、美超微、廣達、英業達等全都受惠，輝達AI伺服器出貨量自9月起將有明顯增加，這意味第四季營運成長力道將極為強勁。

【2】和泰新神車 破天荒收百萬訂金

和泰車「神車」再＋1，22日發表LEXUS全新大改款LM，自7月18日展開預售後，在今年配額僅400輛、僧多粥少的情況下，有經銷商為避免重複下單，破天荒要求車主下單需支付訂金100萬元，但即使如此，目前LM累計預接單已突破2,000張，現在下單最快需等到後年才交車。

【3】兩岸航班大復活 就差一紙團客令

陸委會開放10個兩岸定期航點，陸籍航空公司將在9月全數復航，兩岸旅運商機噴發只差開放團客令！經民航局核准，大陸南方航空22日宣布9月起恢復武漢、鄭州往返兩岸，通航點增至5個，每周往返兩岸48班次；東方航空也宣布9月起恢復台北－寧波、武漢，與台中－南京航班，累計恢復9條航線、每周飛55班次。

【4】10年期美債殖利率 攀16年新高

由於近來美國經濟展現的韌性，導致投資者針對利率前景進行重估，在美債賣壓不見緩解下，繼續推升與價格相反的10年期美債殖利率22日盤中續漲至4.366％，再度刷新16年新高。

【5】高盛示警：美政府若關門 Fed將延後升息

華爾街巨頭高盛警告，美國國會兩黨針對10月起算的新財年支出意見分歧，年底前政府關門危機再起，關門期間GDP成長率以每周0.2個百分點速度下滑，美國聯準會也將延後升息。