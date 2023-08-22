關注美股21日表現，道瓊工業指數下跌36點，或0.10％，收在34,463點；標普500指數上漲30點，或0.68％，收在4,399點；Nasdaq指數上漲206.80點，或1.55％，收在13,497.5點；費半指數上漲98.0點，或2.83％，收在3,560.74點。

美四大指數收盤漲多跌少。由於FED紐約分行發布調查顯示，民眾轉換工作所要求的年薪達到歷史新高，且市場觀望FED主席於全球央行年會，是否發表鷹派談話，擔憂其透露緊縮政策將維持更久的基調，因而推升十年期美債殖利率盤中突破4.35％、創下2007年10月以來新高紀錄。所幸在NVIDIA、TESLA等科技巨擘領頭大漲下，那斯達克指數逆勢走高逾1.5％、結束連4日下跌態勢。

統一投顧指出，本周預計12家美國企業公布財報，其中最重要的就是台北時間24日凌晨公布的NVIDIA，預期財報利多及AI產業展望正向，另全球央行年會，有望釋出偏鴿派佳音，預計本次鮑爾跟拉加德談話將為鴿派，有助美債殖利率回落。

整體來看，指數上周在國際股市回檔下，強守半年線，目前中期月均線及短期五日及十日均線均呈下行格局。惟季線及半年線仍屬多頭，本周若能以半年線為低檔反彈，大盤將轉危為安。

第一金投顧認為，在選股上依舊回歸基本面，短線上漲過程中，可留意盤面較強的各族群類股，或接下來月營收持續創高等題材類股，長線上，聚焦持續成長產業趨勢，及季報年報等基本面選股，可持續留意展望亮眼的投資機會，綜上，選股上建議挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低佈局，並嚴控持股水位與風險。