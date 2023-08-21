台積電難逃半導體產業大逆風，今年以來已經兩度下修財測目標，如今法人圈再度盛傳，低迷景氣難解，AI狂潮無法拯救低迷現況，恐三度調降財測，台積電營收預估值將出現年減12%的可能。

工商時報報導，AI佔台積電營收比重並不高，無法彌補消費性產品於N3、N7製程中出現的頹勢，且台積電第二季財報就透露一些端倪，淨流出現金金額創下單季歷史新高，原因不外乎是快速減少的營業現金與龐大的資本支出。

事實上，台積電在7月20日的法說會上二度調降今年財測目標，將全年營收目標（美元）預估值一口氣從由年減1至6%，下修至10%，隨著整體景氣持續不理想，法人圈盛傳，台積電將三度下修財測，出現年減12%的慘況。

針對此看法，台積電表示，對市場需求的看法與展望，均依7月法說會內容為準，目前無更新訊息可提供。另外，台積電也不評論市場傳聞或客戶業務變化。

即使如此，此事仍引起網友們熱烈討論，許多人在Yahoo新聞討論區提到，「景氣真的低迷阿，台股也不知道在漲什麼」、「AI還不夠穩定，果然還是太早了」、「台積電真到處去國外設廠，真的被害到」、「如果不要一直去國外設廠，可能狀況會好一點？」

由於大環境不佳的影響，台積電表現下滑，但市場普遍認為，台積電具有製程技術的領先優勢，長遠來看仍具有高度成長性，此外，受到AI需求大幅增加，台積電加強投資先進封裝CoWoS廠，未來將反映在財報上。