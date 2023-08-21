根據《美麗島電子報》最新一波總統大選追蹤民調，民進黨賴清德39.4％、國民黨侯友宜20.4％、民眾黨柯文哲19.8％。對此，前立委蔡正元20日就表示，「有郭粉會跑去賴清德、侯友宜那邊，各一點不多，可是就會把柯文哲整個拉下來，這是最主要的原因」，引發討論。

蔡正元20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「柯文哲說這陣子假民調策略會很多，每一次選舉，難免都會有比較不精準的民調，但所謂的假民調到很離譜，會有但是不多」，蔡正元更接著說，「而《美麗島電子報》民調的趨勢是對的，至於柯文哲支持度掉下來的原因，我個人從數據裡面去判斷，主要是郭台銘的關係」。

蔡正元最後更說，「因為柯文哲先宣布說他當正的，郭台銘來了只能當副的，很多的郭粉就跑掉了，裡面也有郭粉會跑去賴清德、侯友宜那邊，各一點不多，可是就會把柯文哲整個拉下來，這是最主要的原因」。