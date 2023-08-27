民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出會以最開放的態度與各黨領袖展開對話，國民黨發言人楊智伃則回應「當然是樂見」。對此，中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，非綠三人要協商成局的可能性已降低，並提出以「非綠中『兩人聯盟』操作，將一人邊緣化」的3大好處。

鈕則勳昨（26）日在臉書表示，許多民調顯示柯文晢站居第二，但其支持度慢慢滑落，若再拖下去，國民黨總統參選人侯友宜的民調上來後，將不利柯在白藍合上的主場優勢，現在放話「任何事情都有可能」且啟動幕僚協商，是想趁政治能量比侯大且籌碼多的時候主導局面。

或許也是看準柯的盤算與掂量著籌碼不夠，鈕則勳認為侯陣營似乎對協商感覺比較冷漠，畢竟多數民調處於老三，且面臨著郭台銘的騷擾戰，內部陣營甚至都沒有辦法鞏固，「如何能夠強化談判權力和柯協商？」鈕則勳也表示，郭台銘硬生生的切入，讓非綠的整合更加複雜。

鈕則勳認為，非綠三人要協商成局的可能性已經降低，就算大家協調以民調來決勝負，其中的技術性問題都會非常難協商，包括哪幾家媒體或民調公司來做調查、民調的題目、執行期間等細節都會非常難協商，甚至會面臨到願賭不服輸、翻臉不認帳，支持者也不買單的情況。

「現在唯一可能的方式或許是非綠中『兩人聯盟』操作，先將一人邊緣化」。鈕則勳提到，此舉有3大好處，包括兩人協商形成共識的機會會比較高，較能節省時間；協商出一組人選，即便有第三人參選，非綠選民要棄保，決策也會容易得多，還可和賴一搏；兩人協商，第三人壓力必定會特別大，兩人聯盟也有可能對第三人產生以戰逼和的效果，有利非綠整合。