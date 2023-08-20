台14線95.2公里處路基嚴重流失，公路總局埔里工務段緊急搶通，遇強降雨仍可能中斷。（天池山莊提供／楊靜茹南投傳真）

能高越嶺道西段0.1公里起，步道整個不見了，路基流失長約300公尺。（天池山莊提供／楊靜茹南投傳真）

屯原登山口起至雲海保線所短短不到5公里路程，10多處坍方、1座鐵橋嚴重受損、1座木橋沖失。（天池山莊提供／楊靜茹南投傳真）

天池山莊管理人員趁天氣好轉進入能高越嶺道西段勘災，確定短期內無法開放攀登。（天池山莊提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災過後，台灣西部持續受低壓帶影響下雨，南投縣仁愛鄉天池山莊管理員近日趁雨勢稍歇徒步勘查，發現能高越嶺道西段步道遭風災重創，屯原登山口起至雲海保線所短短不到5公里路程，有10多處坍方、1座鐵橋嚴重受損、1座木橋沖失，雲海保線所後續路段待勘查，確定短期內無法開放攀登。

能高越嶺道是橫越能高山區、連接中央山脈兩側的路徑，曾是賽德克原住民族遷徙及貿易路徑，西段位於南投縣仁愛鄉，東段位於花蓮縣秀林鄉。這次卡努風災重創仁愛鄉，台14線從廬山部落至屯原聯外道有3處坍方，尤其是95.2公里處路基嚴重流失，公路總局埔里工務段緊急搶通，遇強降雨仍可能中斷，而屯原登山口至天池山莊、能高越嶺道西段也柔腸寸斷。

天池山莊管理員在臉書「天池山莊大小事」po文，指近日趁雨勢緩和，勘查能高越嶺道西段不到受災狀況，從屯原登山口進入約100公尺至300公尺路基流失，0.5公里處至雲海保線所不到5公里，至少10多處坍方、3處路基流失，還有1座木橋沖失、1座鐵橋手損，鐵橋因橋墩位移，橋面嚴重傾斜，雲海保線所後續路段再擇期勘查。

「短期內無法開放攀登。」天池山莊指出，台14線廬山部落至屯原聯外道路路段僅緊急搶通，若雨勢稍大極可能再度崩塌中斷，據公路單位的搶修期程，該路段預計9月底才開放通車；能高越嶺道西段步道完成勘災後才能搶修，步道開放時間由林業署南投分署正式公告。