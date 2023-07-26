國民賓館後方茶園的見晴廟，26日已關上門窗，清境員工說：「連神明也要防颱喔！」（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

國民賓館、青青草原或觀山牧區賣場的玻璃門窗，全數貼上膠帶防強風，盼安然度過颱風外圍環流。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場沒有休園，26日入園數不到200，26日、27日國民賓館退房率高達7成。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

中度颱風杜蘇芮預估將為南投山區帶來局部大雨，合歡山頂25日深夜測得12級陣風，奧萬大、合歡山森林遊樂區26日下午5時起休園；清境農場加強防颱措施，雖然沒有休園，26日不到200人入園，而26日、27日國民賓館退房率高達7成；即使旅遊勝地日月潭區，飯店業者指出，遊客擔心風雨持續影響至周末，26日至29日平均退房率約5成。

清境農場指出，這兩天展開防颱措施，針對觀山牧區的大風車等設施，拆除或加強固化，國民賓館的玻璃門貼上膠帶防風，國民賓館後方茶園步道旁的見晴廟，祭祀觀世音菩薩、關公、土地公等，26日也關上門窗防颱，雖然園區並沒有因颱風假休園， 不過遊客的安全意識高，26日入園數不到200人，而26日、27日退房率也高達七成。

另日月潭部分飯店也出現退房潮；飯店業者指出，南投地區的風雨不大，不過民眾因為預期心理，擔心颱風外圍環流持續影響中部到周末，因次這2天不少旅客打電話取消26日至29日訂房，平均退房率約5成。

南投林管處表示，根據氣象局預估，杜蘇芮27日、28日對台灣影響最劇烈，其轄管的能高越嶺國家步道西段、天池山莊及轄屬區域步道24日中午起暫時封閉，奧萬大、合歡山森林遊樂區26日下午5時起休園，封園期間住宿山友及旅客可申請退費，呼籲遊客以安全為重，颱風過後視情況再規畫遊程。