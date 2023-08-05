聯結車載送堆高機高度超標 撞毀上方路標

新北市中和區劉姓男子駕駛聯結車今（5）日上午9時許行經環河西路新北環快匝道處，因載送的堆高機高度過高，撞擊上方道路標誌，導致標誌掉落，由於聯結車及掉落堆高機各占據一線道，一度道路封閉，拖吊車隨後已到場移置車輛，目前仍在清理路面油漬，尚未恢復通行。