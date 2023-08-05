聯結車超高硬闖新北環快 撞毀上方道路標誌 13:262023/08/05 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 道路上方路標遭撞毀。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯結車載送堆高機高度超標 撞毀上方路標 訂閱影音： 中時新聞網 新北市中和區劉姓男子駕駛聯結車今（5）日上午9時許行經環河西路新北環快匝道處，因載送的堆高機高度過高，撞擊上方道路標誌，導致標誌掉落，由於聯結車及掉落堆高機各占據一線道，一度道路封閉，拖吊車隨後已到場移置車輛，目前仍在清理路面油漬，尚未恢復通行。 仁愛鄉遭雨彈狂襲 累計雨量恐破千 埔霧公路預警性封閉 南投縣信義鄉11時起停班停課 部分道路實施預性封閉 中彰快速道路傳火燒車 老國民神車燒成廢鐵 #聯結車 #堆高機 #超標 #道路 #標誌 也許您會感興趣 推薦閱讀 中南部山區雨勢大 15處山路預警封閉或致災 12:562023/08/05 生活 卡努強襲雙北 疏散門只出不進 北市開放這些道路紅黃線停車 21:522023/08/02 生活 酒後騎車遇臨檢尿遁 22歲男落跑又被逮回現場 12:462023/07/31 社會 颱風雨災！南橫公路埡口向陽段路基流失 封閉搶修至10月底 21:002023/07/30 生活 打造雲林觀光新亮點 縣府強化「森活武樹公園」周邊設施 15:522023/07/31 生活 卡努颱風來勢洶洶 公路總局估「這10處」恐受影響 18:332023/08/02 生活 男星陳志強酒駕判2月確定 北檢要他「這天」報到執行 11:342023/08/01 社會 卡努重創南投縣仁愛鄉 台電搶修2360戶停電遇道路坍方 17:112023/08/04 社會 竹北天坑道路疑大範圍疏鬆 技師單位建議地質改良 04:162023/08/04 社會 卡努靠近山區持續降雨 台8線部分路段今晚7時預警性封閉 19:252023/08/03 生活 天使輪油汙再現 油花帶狀綿延數百公尺 港口暫時封閉 16:482023/08/01 生活 推特改名「X」總部架發光Logo 舊金山居民被閃到發火 09:512023/07/31 國際 雨彈重創南投！ 仁愛鄉明停止上班上課 許淑華：搶通中斷道路為要務 19:482023/08/04 生活 登山客注意！能高越嶺道10公里處嚴重崩塌 步道＋天池山莊暫封閉 16:532023/07/31 生活 屏鵝公路半年燒光78億挨批 綠委：痛苦過了美麗就在眼前 11:572023/08/02 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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