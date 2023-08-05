卡努颱風遠離台灣，但引進的西南氣流仍持續影響，交通部公路總局指出，截至今日中午12時止，中南部山區有4處路段預警性封閉，另有9處災阻、2處發生災情，呼籲用路人如非必要別進入山區。

公路總局表示，高雄市桃源區台20線90K＋700（撒拉阿塢橋）、台20臨105線0K至36K＋828（梅山口至埡口）、那瑪夏區台29線2K＋880（民生橋）、台29臨11線0K至12K（那瑪夏至五里埔）等路段已實施預警性封閉，由於水位仍高，開放時間還有待評估。

道路災阻部分，台中市和平區台8線臨37便道3K＋900（上谷關路段)、南投縣仁愛鄉台14線71K＋900（南豐路段）、台14線72K＋400（上眉橋路段）、仁愛鄉台14線74K＋500、仁愛鄉台14線74K＋800（小櫻橋路段）、仁愛鄉台14線84K＋300（春陽路段）、仁愛鄉台14線84K＋600（春陽路段）、仁愛鄉台14線88K＋700（廬山路段）、高雄市桃源區台20線93K至98K＋700（勤和至復興）等，最快今日傍晚可陸續恢復通行。

公路總局指出，南投縣仁愛鄉台14線72K＋050（南豐路段）路基下陷，目前單線雙向通行；南投縣仁愛鄉台14線76K＋200（霧社路段）路基缺口，目前單線雙向通行，2處預計5日17時開放通行。

公路總局提醒，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。