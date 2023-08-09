卡努風災重創南投山區，多個部落遭土石流肆虐。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災重創南投山區，國產署中區分署為了協助南投縣承租國有土地受災戶重建家園，承租國有土地受災戶可向各鄉鎮公所辦理國有耕地租金減免、修復房屋，及暫緩受災承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收等，可就近向國產署中區分署南投辦事處洽詢或撥打049-2390-100查詢。

國產署中區分署因應卡努颱風及近日豪雨侵襲對臺灣部分地區造成災害，特別就與國有土地承租人切身相關的租金減免及房屋重建規定，提醒承租人儘速依規定辦理。

國產署中區分署表示，卡努風災造成國有土地承租戶農損及房屋毀損，為了協助承租國有土地受災戶重建家園，已函請南投縣各鄉鎮市公所查告：

（一）提供出租資料洽轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊（含議定減免租金之成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免事宜。

（二）國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。

（三）暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。國有土地承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署中區分署南投辦事處查詢（電話：049-2390100）。

國產署中區分署提醒，現在正直本土登革熱疫情高峰期，呼籲國有土地承租人災後加強注意孳生源清理工作，避免孳生病媒蚊，降低登革熱傳播風險。